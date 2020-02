İzmir'de hekimlerden şiddete karşı eylem

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR Tabip Odası üyeleri, Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı\'nın yasalaşması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerine caydırıcı cezalar verilmesi için eylem yaptı.

İzmir Tabip Odası üyesi 50 hekim, özel bir hastanenin bahçesinde toplanarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerini protesto etti. Öldürülen sağlık çalışanları adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Opr. Dr. Lütfi Çamlı hekimler adına basın açıklamasını okudu. Çamlı son olarak İstanbul\'da psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman\'ın hastası tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak, \"Bizler, tıp fakültesinde öğrenciyken, insanların hayatlarını kurtarmaya çabalayan bu mesleğin bir parçası olmak isterken, birisi gelip, \'Sen doktor olmak istiyorsun ama sabah güle oynaya çıktığın evine belki de akşam cenazen gelecek\' dese, buna hiçbirimiz anlam veremezdik\" dedi. Ancak, bulunduğumuz günlerde maalesef gerçek böyle. Her gün onlarca sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor. Bütün bu olaylara sessiz kalmak, tepki vermemek onaylamak anlamına gelecektir. Bu konuda tüm hekimlerin sorumululukları vardır. Türk Tabipler Birliği, sağlıkta şiddetin sonlanması için Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı\'nın yasalaşması için titizlikle çalışmakta ve bunun bir an önce yasalaşmasını istemektedir\" dedi.

Ellerinde, \'Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın\' dövizleri taşıyan hekimler, basın açıkşamasının ardından dağıldı.

