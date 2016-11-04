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İzmir'de HDP'lilerin eylemine müdahale; 55 kişi gözaltına alındı!

Polis, grubun izin almadığını belirterek basın açıklaması yapmasını engelledi

04 Kasım 2016 23:37

İzmir'de, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu HDP’li milletvekillerinin gözaltına alınıp, tutuklanmasını protesto için toplanan gruba polis müdahale etti, 55 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu HDP’li milletvekillerinin gözaltına alınması, ardından bazılarının tutuklanmasını protesto için, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adlı oluşumun çağrısıyla, yaklaşık 500 kişilik bir grup, bugün saat 18.00’de, Alsancak Semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir araya geldi.

Caddede grubun toplanmaya başlamasıyla birlikte polis ekipleri, bölgeye sevk edildi. Grup, HDP’ye yönelik gözaltı ve tutuklamalar için basın açıklaması yapmak istedi.

Ancak polis, grubu izinlerinin bulunmadığı gerekçesiyle dağılmaları yönünde uyardı. Uyarıları sonuç vermeyince gruba coplarla müdahale eden polis, 55 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor.

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