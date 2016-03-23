İzmir'de HDP'li 8 yönetici tutuklandı

İzmir'de newroz kutlamalarında molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcı kullanarak eylem yapacakları öne sürülen, aralarında HDP ilçe yöneticilerinin de olduğu 8 kişi tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Güney'in haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, geçen pazar günü aralarında HDP ilçe binaları ile 3 derneğin de bulunduğu 8 ilçedeki 32 adrese operasyon yapıldı.

Newroz kutlamalarında 'molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcı kullanarak eylem yapacakları' öne sürülen, HDP Konak ve Buca ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, HDP Bayraklı ilçe yöneticilerinden S.S. ile H.K, D.K, E.G, L.İ, E.T, E.S. ve A.E. tutuklandı. Aralarında Konak İlçe Başkanı M.K ve Buca İlçe Başkanı C.A.'nın bulunduğu 12 kişi ise serbest bırakıldı.