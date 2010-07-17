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İzmir'de güzellik salonuna bombalı tuzak

İzmir'in Basınsitesi semtinde bir güzellik salonuna, kimliği belirlenemeyen kişilerce 2 kez bombalı düzenek bırakıldı. Bomba uzmanı polisler düzeneği etkisiz hale getirdi.

17 Temmuz 2010 03:00

T24- Basınsitesi semtinde güzellik salonu işleten N.V, 2 hafta önce polisi arayarak, iş yerinde şüpheli bir paketin bulunduğunu bildirdi.

İş yerine gelen bomba uzmanı polisler, paketin içinde patlayıcı düzeneğin bulunduğunu tespit etti. Bombalı düzenek polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Geçen hafta iş yerinde yine şüpheli paket bulan N.V, durumu polise haber verdi. Uzman polisler bir kez daha bombalı düzeneği etkisiz hale getirdi. 

N.V'nin polise verdiği ifadede, yaklaşık 3 hafta önce iş yerine gelen 2 kişiyle kavga ettiklerini, patlayıcıların bu kişiler tarafından bırakılmış olabileceğini, başka kişilerle husumetinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, patlayıcı düzeneği bulunan paketleri bırakan kişilerin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi.

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