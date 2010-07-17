İzmir'de güzellik salonuna bombalı tuzak

T24-

İş yerine gelen bomba uzmanı polisler, paketin içinde patlayıcı düzeneğin bulunduğunu tespit etti. Bombalı düzenek polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Geçen hafta iş yerinde yine şüpheli paket bulan N.V, durumu polise haber verdi. Uzman polisler bir kez daha bombalı düzeneği etkisiz hale getirdi.



N.V'nin polise verdiği ifadede, yaklaşık 3 hafta önce iş yerine gelen 2 kişiyle kavga ettiklerini, patlayıcıların bu kişiler tarafından bırakılmış olabileceğini, başka kişilerle husumetinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, patlayıcı düzeneği bulunan paketleri bırakan kişilerin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi.

