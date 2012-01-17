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İzmir'de gümrükçülere operasyon İZMİR (A.A)

17 Ocak 2012 11:43

-İzmir'de gümrükçülere operasyon İZMİR (A.A) - 17.01.2012 - İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, aralarında gümrük muhafaza çalışanları ve bazı özel firma çalışanlarının da bulunduğu yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rüşvet aldıkları ve haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik sabah erken saatlerde operasyon başlattı. Çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda, aralarında gümrük muhafaza çalışanları ile bazı özel firma çalışanlarının da bulunduğu yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı. Operasyonların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

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