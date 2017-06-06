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Spor

İzmir'de Göztepe coşkusu

Süper Lig'e yükselen Göztepeli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle taraftarlarla buluştu

06 Haziran 2017 12:38

TFF 1. Lig play-off finalinde penaltı atışları sonucunda Eskişehirspor'u yenerek Süper Lig'e yükselen Göztepeli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle taraftarlarla buluştu.

Antalya'daki final karşılaşmasının ardından İzmir'e dönen sarı-kırmızılı futbolcular, Süper Lig'e yükselme coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.

Üstü açık otobüsle Güzelyalı'da tur atan sarı-kırmızılı oyuncular ve teknik heyete taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Göztepe kafilesini taşıyan otobüs, taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle zor ilerledi.

Tezahüratlarla, meşalelerle Süper Lig'e yükselme coşkusunu kutlayan Göztepeliler, Teknik Direktör Yılmaz Vural ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, kutlamaları kulüp binasından izleyen Başkan Mehmet Sepil'e de tezahüratlarda bulundu.

Göztepe, kulübün kuruluş yıl dönümü olan 14 Haziran'da da kutlamalara devam edecek.

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