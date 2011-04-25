-İZMİR'DE GOL DÜELLOSU İZMİR (A.A) - 24.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Bucaspor'u 5-3 yendi. 47. dakikada Mendy'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Abdulkadir'in aktardığı topa vuran Musa Aydın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 53. dakikada Bucaspor farkı 2'ye çıkardı. Jebrin'in uzun pasıyla topla buluşan Abdulkadir, topla bir süre ilerledikten sonra önündeki Yobo'ya rağmen ceza sahası önünde düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1. 58. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Gökhan'ın ortasında, meşin yuvarlak, topa doğru müdahale eden Ediz'in koluna çarptı. Hakem Bünyamin Gezer, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Atışı değerlendiren Alex, farkı bire indirdi: 3-2. 63. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Mehmet Topuz'un sağ kanattan yaptığı ortada Alex'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3. 68. dakikada Stoch'un ceza sahası dışından attığı sert şutta top, kaleci Londak'ta kaldı. 71. dakikada Fenerbahçe'de bir dakika önce oyuna giren Güiza, takımının üstünlük golünü attı. Sağ kanattan rakip yarı sahaya giren Semih, topu ceza sahası içine hareketlenen Güiza'ya doğru attı. Güiza, yüksekten gelen topu gelişine vurarak topu ağlarla buluşturdu: 4-3. 90+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Stoch ile verkaç yaparak sol kanattan ceza sahasına giren Santos, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 5-3. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 5-3 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Bünyamin Gezer xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx Bucaspor: Londak x, Erman x, Onur x, Ediz x, Erkan x, Musa Aydın xx, Ragıp xx, Leko xx (Dk. 82 Cenk ?), Jebrin xx (Dk. 60 Sercan x), Mendy xx, Abdulkadir xxx (Dk. 67 Ali Kuçik x) Fenerbahçe: Volkan x, Gökhan Gönül xx, Lugano xx, Yobo xx, Santos xxx, Mehmet Topuz xxx, Emre xx, Baroni xx (Dk. 70 Güiza xxx), Caner xx (Dk. 58 Stoch xx), Alex xxx, Semih xx (Dk. 85 Özer x) Goller: Dk. 15 Musa Aydın, Dk. 38 ve 53 Abdulkadir (Bucaspor), Dk. 17 Emre, Dk. 58 (penaltıdan) ve 63 Alex, Dk. 71 Güiza, Dk. 90+2 Santos (Fenerbahçe) Sarı Kartlar: Dk. 18 Leko ve Onur, Dk. 38 Abdulkadir, Dk. 58 Ediz, Dk. 78 Erkan (Bucaspor), Dk. 40 Gökhan Gönül, Dk. 65 Stoch, Dk. 86 Özer, Dk. 88 Yobo (Fenerbahçe)