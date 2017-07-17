İzmir'de göçmen kaçakçılığından 64 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'de yılın ilk 6 ayında düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçmeye çalışan 3 bin 883 yabancı uyruklu yakalandı. Bu geçişleri organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 128 şüpheliden 64'ü çıkarıldıkları mahkemelerce cezaevine gönderildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 ayda 116 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 tekne, 30 lastik şişme bot, 22 bot motoru, 410 can yeleği ve kaçakların taşındığı 59 araç ele geçirildi.

Bu arada, ekiplerin 6 aylık dönemde gerçekleştirdiği diğer operasyonlarda 29 kilogram kubar esrar, 71 bin 2 kök Hint keneviri, 156 uyuşturucu hap, 86 gram metamfetamin, bir ton 4 litre alkollü içki, 2 bin 13 paket bandrolsüz sigara, değişik dönemlere ait 102 parça tarihi eser, 21 bin litre kaçak akaryakıt, 6 ruhsatsız tabanca ve 19 av tüfeği ele geçirildi.

Bu operasyonlarda gözaltına alınan 480 şüpheliden 37'si tutuklandı.