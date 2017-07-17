T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de göçmen kaçakçılığından 64 kişi tutuklandı

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 ayda 116 operasyon düzenlendi

17 Temmuz 2017 16:39

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'de yılın ilk 6 ayında düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçmeye çalışan 3 bin 883 yabancı uyruklu yakalandı. Bu geçişleri organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 128 şüpheliden 64'ü çıkarıldıkları mahkemelerce cezaevine gönderildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 ayda 116 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 tekne, 30 lastik şişme bot, 22 bot motoru, 410 can yeleği ve kaçakların taşındığı 59 araç ele geçirildi.

Bu arada, ekiplerin 6 aylık dönemde gerçekleştirdiği diğer operasyonlarda 29 kilogram kubar esrar, 71 bin 2 kök Hint keneviri, 156 uyuşturucu hap, 86 gram metamfetamin, bir ton 4 litre alkollü içki, 2 bin 13 paket bandrolsüz sigara, değişik dönemlere ait 102 parça tarihi eser, 21 bin litre kaçak akaryakıt, 6 ruhsatsız tabanca ve 19 av tüfeği ele geçirildi.

Bu operasyonlarda gözaltına alınan 480 şüpheliden 37'si tutuklandı.

ETİKETLER

göçmen kaçakçılığıhaberİzmirİl Jandarma Komutanlığıtutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24