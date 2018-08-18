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İzmir'de göçmen kaçakçılığına 10 tutuklama

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, kaçak göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırdığı belirlenen 1'i Suriye uyruklu 10 kişi tutuklandı

18 Ağustos 2018 13:39

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, kaçak göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırdığı belirlenen 1\'i Suriye uyruklu 10 kişi tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik olarak son bir ay içerisinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 174 kaçak göçmen, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanırken, 2 minibüs, 90 can yeleği, 23 şambrel can simidi, 7 şişirme pompası ele geçirildi. Operasyonlarda, insan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 10 şüpheli Ş.M. (57), A.B.(56), Y.M. (39), N.Ö. (33), S.Ç. (28), E.A. (48), S.T. (34), M.B. (33), U.Ö. (21) ve Suriye Uyruklu M.M. (28) tutuklandı.

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