İzmir'de Gezi'den yargılanan 23 çocuğa beraat kararı

İzmir'deki Gezi Parkı odaklı eylemlere katılan ve "Devlet ve özel kişilere ait mallara zarar verme", "Görevi Yaptırmamak için direnme" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet" suçundan 16 ay ile 15'şer yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanan 24 çocuktan 23'ü beraat etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İzmir 5. Çocuk Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan 18 yaşından küçük çocuklar, İçişleri Bakanlığı avukatları, bazı banka ve özel şirketlerin avukatları katıldı.

Davaya müdahil olan ESHOT Genel Müdürlüğü ile bankaların avukatları şikayetçi olmadıklarını ifade etti, İçişleri Bakanlığı ve özel şirket avukatları ise şikayetçi olduklarını belirttiler.

Sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. 23 çocuğun beraatine karar veren hakim, sanık N.N.Y' yi "Görevi Yaptırmamak için direnme" suçundan önce 1,5 yıl hapis cezası verdi, ardından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Geçen yıl 20 Haziran günü Alsancak Gündoğdu ve Basmane'de yapılan gösterilere katılan ve belediye otobüsleri, bankalara ile vatandaşların mallarına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 "suça sürüklenen çocuk" hakkında "Devlet ve özel kişilere ait mallara zarar verme", "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerini Yasasına muhalefet" suçundan 16 ay ile 15'şer yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Eylemlerde belediye otobüslerinin zarar görmesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü davaya müdahil olmuş, daha sonar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sanıkların ceza almalarını istemediği için ESHOT'un zararını kendisinin karşıladığını açıklamıştı.