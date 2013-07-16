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İzmir'de Gezi Parkı operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Gezi Parkı odaklı eylemler kapsamında İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu adliyeye sevk edilen 15 kişiden 11'i tutuklandı

16 Temmuz 2013 10:42

Gezi Parkı odaklı eylemler kapsamında İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kamu bina ve araçları ile iş yerlerine zarar verdikleri, halkı galeyana getirdikleri ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 15 kişiden 11'i tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen 15 kişiden 2'sinin savcılıkça serbest bırakıldığı, hakim karşısına çıkan 13 kişiden 11'inin tutuklandığı, 2 kişinin de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. 
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Gezi Parkı odaklı olaylarla ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kamera görüntülerini inceleyerek bazı kişilerin kimliklerini tespit etmiş, belirlenen 16 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda İzmir, Balıkesir, Manisa ve Bursa'da 15 kişiyi gözaltına almıştı. 
31 Mayıs'tan itibaren yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin bazı terör örgütlerine üye oldukları ileri sürülmüştü. Operasyonda gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, CD, bilgisayar hard diskleri ve çeşitli belgelere el konulduğu iddia edilmişti
İzmir merkezli daha önce düzenlenen 3 operasyonda 42 kişi gözaltına alınmış, 37'si tutuklanmıştı.

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