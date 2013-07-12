İzmir'de Gezi Parkı eylemlerine katılan 15 kişi gözaltına alındı

Gezi protestolarına verilen destek sırasında kamu ve özel binalarına zarar verip, molotofkokteylli saldırı düzenleyerek halkı kışkırttıkları ileri sürülen kişilere yönelik, İzmir merkezli Balıkesir, Bursa ve Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi, gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Taksim Gezi Parkı protestolarına verilen destek sırasında kamu ve özel binalarına zarar verip, molotofkokteylli saldırı düzenleyerek halkı kışkırttıkları ileri sürülen kişilere yönelik bugün 4'üncü dalga operasyonu gerçekleştirdi. İzmir merkez olmak üzere Balıkesir , Bursa ve Manisa'da önceden belirlenen 16 ayrı adrese yapılan baskınlarda, 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin DHKP-C, TKİP, MLKP, MKP, TKEP L örgütlerine üye oldukları öne sürülürken baskınlarda "örgütsel doküman ele geçirildiği" açıklandı.

Taksim Gezi Parkı protestolarına destek verenlere yönelik daha önceki 3 operasyonda gözaltına alınanlardan 35 kişi tutuklanmıştı.