İzmir'de Gezi çadırlarına polis müdahalesi

İzmir Valisi mustafa Toprak, direnişçilerin 8 kişilik heyetiyle dün bir görüşme yapmış, çadırların turizm ve EXPO için kötü bir görüntü oluşturduğunu öne sürerek, eylemin bitirilmesini istemişti. Direnişçiler ise çadırlarını toplamayı ve alandan ayrılmayı reddetmişlerdi.

İzmir'deki direnişin 20. gününde polis sabahın ilk saatlerinde iki TOMA, yüzlerce çevik kuvvet ve sivil polislerle çadırların olduğu alana baskın düzenledi. Dağılmaları yönünde polis tarafından yapılan anonslara karşılık direnişçiler emniyet güçlerinin karşısında toplandılar. Polisle yarım saatlik bir görüşme yapan direnişçiler dağılmama kararı alarak insan zinciri oluşturdular. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri direnişçileri gözaltına almaya başladı.

Güvenlik güçlerinin bir bölümü kendilerini engellemeye çalışan direnişçileri gözaltına alırken, diğer polisler de kurulu çadırları söktü. Gözaltına alınan direnişçiler polis otobüsüne bindirilip Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı görüldü. Sökülen çadırlar da gelen bir kamyonete yüklenerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.