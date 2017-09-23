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İzmir'de, genç kadına taciz iddiasına gözaltı

Faruk ÇARK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'İN Tire İlçesi'nde, motosikletle yanına yaklaştığı, kızıyla birlikte yolda yürüyen 20 yaşındaki H

23 Eylül 2017 03:02

Faruk ÇARK/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'İN Tire İlçesi\'nde, motosikletle yanına yaklaştığı, kızıyla birlikte yolda yürüyen 20 yaşındaki H.S.\'yi elle taciz ettiği ileri sürülen kişi, gözaltına alındı. 
Olay, dün saat 10.45 sıralarında, Ketenci Mahallesi\'nde meydana geldi. H.S., 2 yaşındaki kızıyla yolda yürürken, arkasından motosikletle yaklaşan kişi, genç kadını elle taciz etti. Tacizci, hızla olay yerinden uzaklaşırken, H.S. polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki MOBESE kameralarını inceleyen polis ekipleri, eşgale uyan bir kişiyi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

 

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