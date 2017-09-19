İzmir'de gazilerin gurur günü

Mustafa OĞUZ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Mustafa Kemal Atatürk\'e \'gazilik unvanı\'nın verildiği 19 Eylül günü kutlanan Gaziler Günü\'nde tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Milletvekilli Atilla Sertel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, gazi ve şehit aileleri dernekleri ile çok sayıda gazi ve şehit yakını katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Gökmen, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Bu ülkenin her karış toprağının, binlerce şehidin kanıyla sulandığını ve kahraman gazilerin kılıcının kabzasıyla mühürlendiğini vurgulayan Gökmen, \"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı ve soydaşları için savaşır. Bunun en güzel örneği ise \'Ya İstiklal ya ölüm\' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yaşanmış Kurtuluş Savaşı\'dır. Gazilik Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının şanlı destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır. Kutsal vatan topraklarımızı hedef alan kim olursa olsun, kahraman ordumuzun, emniyet güçlerimizin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mücadele azmi ve kararlılığı karşısında yok olmaya mahkumdur\" diye konuştu.

NEDEN 19 EYLÜL?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 13 Eylül 1921\'de kazanılan Sakarya Zaferi\'nin ardından, 19 Eylül 1921 tarihinde, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk\'e, \'mareşal\' rütbesi ile \'gazi\' unvanı verilmesini kararlaştırmıştı. 19 Eylül, 2002 yılından bu yana tüm Türkiye\'de \'Gaziler Günü\' olarak kutlanıyor.

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