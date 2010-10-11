-İZMİR'DE GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇİFT ÖLDÜRÜLDÜ İZMİR (A.A) - 11.10.2010 - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki evlerinde, gayrimenkul zengini çiftin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili olay yerinde yapılan incelemede, ''evden hırsızlık yapılmadığı''nın belirlendiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, Adli Tıp uzmanı doktorla birlikte olay yerine gelerek incelemede bulundu. Adli tutanakların düzenlenmesinin ardından evden ayrılan savcılık yetkilileri, gazetecilerin soruları üzerine, yaşlı çiftin çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü, evden hırsızlık yapılmadığının tespit edildiğini açıkladı. Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çiftin İsviçre'de yaşayan çocuklarına da olayın haber verildiği ve çocukların İzmir'e gelmesinin beklendiği bildirildi. Öte yandan polisin yaptığı incelemede, evde 2 bilgisayarın bulunduğu, güvenlik kamera görüntülerinin kayıt altına alındığı bilgisayarın belleğinin sökülerek alındığı diğer bilgisayara ise dokunulmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İzmir'in Bayraklı ilçesi 249/2 Sokak'taki bir apartmanda oturan Hüsnü (65) ve Atiye Civan (60) çiftinden 3 gündür haber alınamaması üzerine komşuları polise haber vermiş, çilingirle kapı açıldığında yaşlı çift bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Hüsnü Civan ve eşinin uzun yıllar İsviçre'de çalışıp emekli olduktan sonra İzmir'e yerleştikleri, çifte vatandaş oldukları ve oturdukları 27 daireli apartmanın da sahibi oldukları öğrenilmişti.