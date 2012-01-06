-İzmir'de fırtına ve sağanak uyarısı İZMİR (A.A) - 06.01.2012 - İzmir'de fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor. İzmir Valiliğinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verileri doğrultusunda yaptığı yazılı açıklamaya göre, Ege Denizi'nde bu sabahtan itibaren etkili olan rüzgarın öğleden sonra saatte 80-90 kilometreyi bulan fırtınaya dönüşmesi, sağanağın da akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor. Kuvvetli, gök gürültülü yağışın gece, yarın da bölge genelinde etkili olacağı, kıyı kesimlerindeki ilçelerde ise rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İzmir Valililiği, bugün ve yarın etkili olması beklenen fırtına, sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle su baskını, taşkın, ağaç devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi risklerine dikkati çekerek, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.