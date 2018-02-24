İzmir'de fırtına ve sağanak

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de etkili olan fırtına ve sağanak yaşamı zorlaştırdı. Vatandaşlar fırtına nedeniyle yolda yürümekte zorlanırken, trafikte de sıkışıklık yaşandı.

Kent merkezinde öğleden sonmra başlayan fırtına ve yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şemsiyeleri rüzgar nedeniyle kırılıp zarar gören birçok vatandaş, yolda yürümekte zorlandı. Kent merkezindeki Şehit Fethi Bey Caddesi, Fevzipaşa Bulvarı ve Gazi Bulvarı\'ndaki araç trafiğinde yoğunluk yaşandı. Trafik polisleri sıkışıklık yaşanan yerlerde trafiğin normal seyrine dönmesi için önlem alırken, itfaiye ekipleri de olası su baskınlarına karşı tedbir amaçlı kritik noktalarda bekledi.

Kafeterya, restoran ve giyim mağazaları başta olmak üzere iş yerlerinde, aniden başlayan yağmur nedeniyle zor anlar yaşandı. Masa, sandalye ve diğer malzemeler, zarar görmemeleri için telaşla içeriye taşındı.

Konak ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 176 sokakta ise, rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından düşen su deposu elektrik kablosunu kopardı. Kablodan çıkan kıvılcım nedeniyle sokakta kısa süreli panik yaşandı. Polis yaklaşık yarım saat sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, TEDAŞ ekiplerinin çalışmasının ardından sokakta durum normale döndü. Şiddetli fırtına nedeniyle, körfezdeki yolcu ve arabalı vapur seferleri de saat 16.00\'dan itibaren durduruldu.

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