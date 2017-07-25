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İzmir'de 'FETÖ'nün yeni yapılanması deşifre edildi

Operasyon kapsamında 114 kişi gözaltına alındı

25 Temmuz 2017 18:15

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında İzmir, İstanbul, Muğla ve Aydın'da önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 'FETÖ'nün sözde "Ege Bölge İmamı" N.K'nın (37) da aralarında bulunduğu 114 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün, Ege Bölgesi'nde yeniden yapılanmaya çalıştığı, bu kapsamda "Altın Şehir" eyaleti adı altında örgütlenmeye gidildiği ve şubat ayından bu yana da faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

Örgüt üyelerinden bir grup ise Bornova ilçesinde toplantı halindeyken yakalandı.

 

“Altın şehir eyaleti"

 



Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütü ayakta tutmaya ve dağılmayı önlemeye yönelik çalışmalar yaptığı, cezaevindeki örgüt üyelerine "yardım" adı altında para topladıkları, tutuklu FETÖ mensuplarıyla irtibat sağladıkları ve ramazan ayında faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları iddia edildi.



Yeni kriptolu haberleşme programı



Bu arada, örgüt mensuplarının kendi aralarında haberleşmek için yeni bir kriptolu program kullandıkları da ortaya çıktı. Program hakkında ise detaylı bilgi verilmedi.

Örgütün sözde "Ege Bölge İmamı" N.K. hakkında daha önceden de yakalama kararı bulunduğu, Bornova ilçesinde saklandığı evden kaçmak isterken gözaltına alındığı öğrenildi.

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