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İzmir'de FETÖ'den 36 gözaltı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, polis tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 36 kişi gözaltına alındı

25 Eylül 2017 15:51

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, polis tarafından FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 36 kişi gözaltına alındı. Kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile meslekten atılan polis, öğretmen ve diğer kamu çalışanlarının aralarında bulunduğu şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme sistemi \'ByLock\'u kullandıkları belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/YDY soruşturması kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenledi. Bugün sabah saatlerinde İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, eş zamanlı baskınlarla 36 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında KHK ile mesleklerinden atılan polis, öğretmen, diğer kamu çalışanları ile esnafın bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında yer alan emekli Emniyet Müdürü Selman Çimen\'in ise daha önce İzmir\'de görev yaptığı öğrenildi. Zanlılar gözaltı işlemleri için Emniylet Müdürlüğüne götürüldü.
SON BİR HAFTADA 249 GÖZALTI
Bu arada İzmir Emniyeti Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele şu müdürlüklerinin son bir haftada yaptığı FETÖ/PDY operasyonlarında, toplam 249 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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