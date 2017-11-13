İzmir'de FETÖ sanığına 8 yıl hapis cezası

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Bergama ilçesindeki yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla tutuklanıp, hakkında dava açılan Hakkı Türkmen, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ/PDY\'nin Bergama ilçesindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polisin geçen yıl eylül ayında yaptığı operasyonda gözaltına alınıp, tutuklanan Hakkı Türkmen\'in yargılanmasına devam edildi. İzmir 13\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Türkmen ile avukatı katıldı. Savcı, Türkmen\'in FETÖ/PDY\'nin Bergama yapılanması içerisinde yer aldığını, kanun hükmünde kararname ile kapatılan Bakırçay Sanayici ve İşadamları Derneği\'ne üye olduğunu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in talimatıyla, kapatılan Bank Asya\'da 10 farklı hesap açtırarak örgüte finansal destek sağladığını, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock\'u kullandığını belirterek, \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Hakkı Türkmen ise savunmasında, Bergama\'da bir dönem cep telefonu bayiliği yaptığını, ByLock programını kullandığını hatırlamadığını söyleyerek, babası ve kayınbiraderinin de aynı suçtan tutuklu bulunduğunu belirtti. Yaklaşık 14 aydır tutuklu olduğunu ve mağduriyet yaşadığını dile getiren Türkmen, beraatini istedi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda Hakkı Türkmen\'e 8 yıl hapis cezası verdi.