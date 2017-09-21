İzmir'de FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 123 oldu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonun devamında örgüte ait kapatılan okullarda öğretmenlik yapan ve yine örgüte ait şirketlerde çalışan 40 kişi daha gözaltına alındı. Bir gün önceki 83 kişiyle birlikte, operasyonda gözaltına alınanların sayısı 123\'e yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında kent merkezi ile Menemen, Aliağa, Bergama, Ödemiş, Tire, Torbalı, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere dün sabah yapılan eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında 2015 yılında resen emekli edilen bir emniyet müdürünün de bulunduğu 83 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının örgüte ait kapatılan okullarda öğretmenlik yapan ve örgüte finansal destek sağlayan şirketlerde çalışan kişiler olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de dünkü operasyonun devamında bugün 40 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin örgüte ait kapatılan okullarda öğretmenlik yaptığı ve yine örgüte ait şirketlerde çalıştığı belirtildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, toplam gözaltı sayısı 123\'e yükseldi.