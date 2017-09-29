İzmir'de 'FETÖ' operasyonu; çok sayıda asker gözaltına alındı

İzmir'de, yürütülen 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında, 'mahrem abilerle' ankesörlü telefonlardan konuştukları öne sürülen 117 muvazzaf askere yönelik operasyon yapıldı. Çok sayıda subay ve astsubayın gözaltına alındığı belirtildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürdüğü soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt üyelerinin, 'mahrem abilerle' ankesörlü telefonlardan konuştukları saptandığı ileri sürüldü. Bu yöndeki araştırmalarda subay ve astsubaylardan oluşan 268 muvazzaf askerin kimlikleri saptandı. Bunlardan birçoğunun, geçen yıl 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında tutuklandığı, ancak 117 kişi hakkında hiçbir işlem yapılmadığı belirtildi.



Bu doğrultuda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışması ile bu kişilere yönelik olarak İzmir il merkezi ve ilçelerindeki 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda askerin gözaltına alındığı, operasyonun devam ettiği belirtildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen askerlerin, 2010 ile 2016 yılları arasında İzmir'deki Kara, Hava ve Deniz Komutanlığı'na bağlı birlikler ile jandarma ve sahil güvenlik teşkilatında görev yaptıkları öğrenildi.