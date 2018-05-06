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İzmir'de 'FETÖ' operasyonu; 72 kişiye gözaltı

Zanlıların "delilleri karartmak için" cep telefonlarını dışarı fırlattığı belirtildi

06 Mayıs 2018 10:07

İzmir'de düzenlenen 'FETÖ' operasyonunda 72 kişi gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların arasında "sözde il sorumluları ile emniyet ve orduya sızmış örgüt mensupları"nın da yer adlığı bilgisi paylaşıldı..

MİT, terörle mücadele, istihbarat ve mali şube ekipleri 3 grubun faaliyete devam ettiğini belirleyince harekete geçildi. Zanlıların saklanmak için kullandığı, gaygubet evleri olarak bilinen 118 adrese baskın yapıldı.

Zanlılar delilleri karartmak için cep telefonlarını dışarı fırlattı.  

Baskında 'FETÖ'nün il sorumluları, Karadeniz eski bölge imamı, emniyet ve orduya sızmış örgüt üyelerinin de bulunduğu 72 kişi yakalandığı bildirildi.

Şüphelilerin cezaevinde yatan 'FETÖ' sanıkları ile yakınlarına para topladıkları, yine bu paralarla gaybubet evlerinin kiraları ödedikleri belirlendiği bilgisi aktarıldı. Yaşları 12 ile 18 arasında değişen çocukların kaldığı 2 evin de ortaya çıkarıldığı belirtilirken, operasyonda gizli belgelerin de ele geçirildiği ifade edildi.

Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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