T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı

06 Aralık 2018 15:43

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları belirlenen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 kişi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyete getirilirken, adreslerinde bulunamayan kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAFETÖPDYCumhuriyet BaşsavcılığıBununEmniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla MücadeleOperasyonlarda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24