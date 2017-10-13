T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de FETÖ operasyonu: 51 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kapatılan şirketlerinde çalışan 51 şüpheli, gözaltına alındı

13 Ekim 2017 13:56

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kapatılan şirketlerinde çalışan 51 şüpheli, gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında, kent merkezi başta olmak üzere Menemen, Aliağa, Torbalı ve Urla ilçelerinde bu sabah operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 51 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler arasında örgütün kapatılan şirketlerinde çalışan larla öğretmen, hemşire ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden (TSK) emekli askerlerin de bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAFethullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYCumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleFETÖMenemen Aliağa TorbalıUrlaBelirlenenTürk Silahlı Kuvvetleri TSKGözaltınaTerörle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24