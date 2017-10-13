İzmir'de FETÖ operasyonu: 51 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kapatılan şirketlerinde çalışan 51 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında, kent merkezi başta olmak üzere Menemen, Aliağa, Torbalı ve Urla ilçelerinde bu sabah operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 51 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler arasında örgütün kapatılan şirketlerinde çalışan larla öğretmen, hemşire ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden (TSK) emekli askerlerin de bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.