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İzmir'de FETÖ operasyonu: 47 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 53'E ÇIKTI İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, şehir merkezi ve 6 ilçede düzenlediği FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 53'e çıktı

11 Kasım 2017 22:01

GÖZALTI SAYISI 53\'E ÇIKTI
İzmir\'de, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, şehir merkezi ve 6 ilçede düzenlediği FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 53\'e çıktı.

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GÖZALTI SAYISIEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleJandarma KomutanlığıFETÖPDY

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