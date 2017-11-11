İzmir'de FETÖ operasyonu: 47 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, polisin şehir merkezi ve 6 ilçede yaptığı eş zamanlı operasyonlarda Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'yla (FETÖ/PDY) ilişkili olduğu iddiasıyla 47 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, İzmir şehir merkezi ve 6 ilçede, 86 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 47 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda terörist başı Fethullah Gülen\'in kitapları, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.