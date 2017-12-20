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İzmir'de FETÖ operasyonu: 43 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandıkları iddia edilen, aralarında avukat ve öğretmenlerin de bulunduğu

20 Aralık 2017 15:01

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kriptolu haberleşme sistemi \'ByLock\'u kullandıkları iddia edilen, aralarında avukat ve öğretmenlerin de bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 51 şüpheliden 43\'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında avukat ve mesleklerinden ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen\'e ait kitap ve örgütsel doküman ele geçirildi. Örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock\'u kullandıkları öne sürülen şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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