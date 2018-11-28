T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve aralarında örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan ByLock'u kullananların da bulunduğu belirtilen 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

28 Kasım 2018 13:35

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve aralarında örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan ByLock\'u kullananların da bulunduğu belirtilen 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 40\'ı yakalanarak emniyete götürüldü.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden ihraç edilen askerler, eski askeri öğrenciler, çeşitli okullarda görev yapan ve daha önce meslekten atılan öğretmenler ile mahrem imamların aralarında yer aldığı 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock\'u kullandıkları tespit edilen 71 kişiye yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda, 40 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirlendi. Haklarında yakalama kararı verilen 71 kişinin örgütü diriltmek için faaliyetlerine devam ettiklerinin belirlendii belirtildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANDHAFETÖPDYByLockCumhuriyet BaşsavcılığıTürk Silahlı KuvvetleriEmniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla MücadeleTerörle MücadeleKaçakçılık Suçlarıyla MücadeleDiğerHaklarında
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24