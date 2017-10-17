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İzmir'de FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevde olan öğretmenlerin de bulunduğu örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu öne sü

17 Ekim 2017 17:37

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevde olan öğretmenlerin de bulunduğu örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu öne sürülen 35 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ\'ye yönelik kent merkezi olmak üzere Kemalpaşa, Tire ve Ödemiş\'te bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda aralarında göreve devam eden öğretmenlerin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı oldukları iddia edildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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