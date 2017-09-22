T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında KHK ile kapatılan okullarda öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı

22 Eylül 2017 22:51

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında KHK ile kapatılan okullarda öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin deşifresine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan ve aralarında esnaf ile KHK ile kapatılan örgüt okullarında öğretmenlik yapan ve öğrenci olan 27 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 2 kişinin arandığı belirtildi.
İzmir\'de son üç gün içinde yapılan 4 ayrı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 212 kişiden 188\'i gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAKHKCumhuriyet BaşsavcılığıKaçakçılık Suçlarıyla MücadeleMüdürlüğüFETÖPDYOperasyonda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24