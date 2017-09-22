İzmir'de FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında KHK ile kapatılan okullarda öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin deşifresine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan ve aralarında esnaf ile KHK ile kapatılan örgüt okullarında öğretmenlik yapan ve öğrenci olan 27 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 2 kişinin arandığı belirtildi.

İzmir\'de son üç gün içinde yapılan 4 ayrı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 212 kişiden 188\'i gözaltına alındı.