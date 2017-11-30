İzmir’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, farklı meslek guruplarından 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, ByLock kullandıkları iddia edilen 11 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler arasında İzmir Barosu\'na kayıtlı bir avukatın da olduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.