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İzmir'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'i sosyal medya üzerinden övdükleri ve örgüt adına propaganda yaptıkları iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

16 Ağustos 2018 13:11

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen\'i sosyal medya üzerinden övdükleri ve örgüt adına propaganda yaptıkları iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen\'i sosyal medya üzerinden övdükleri belirlenen 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Gülen\'i öven ve örgüt propagandası yapan kişilerin adreslerine yönelik operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

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