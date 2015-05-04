İzmir'de ev ve kahvehaneye silahlı saldırı:1 ölü, 12 yaralı

İzmir’in Konak İlçesi’nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir ev ile kahveye av tüfeğiyle açılan ateş sonucu 1 kişi öldü,12 kişi de vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis, saldırganların kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Av tüfeğiyle kahveye ateş edildi

İlk olay, dün (Pazar) saat 22.00 sıralarında Gültepe Semti Ulubatlı Mahallesi 2475 sokakta bulunan kahvede meydana geldi. Caddeden geçen plakası belirlenemeyen otomobilden, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle kahveye ateş açıldı. Bu sırada kahvede oturan Ünal Karakaya (70), Ünal Koçak (59), Hasan Yılmaz (37), Ramazan Aker (46), Serdar Reşber ile yoldan geçen Cem Bal (17) ve Yıldız Bal vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirenler otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

DHA'da yayımlanan habere göre, olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Tepecek Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi oyduğu öğrenildi.

Kısa bir süre sonra eve ateş açıldı

Bu olaydan kısa bir süre sonra ise Esentepe Mahallesi 2740 Sokak’ta bulunan bir eve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yine av tüfeğiyle ateş edildi. Saldırıyı gerçekleştirenler av tüfeğini olay yerinde bırakarak hızla kaçarken açılan ateş sonucu sokakta bulunan Sercan Karabaş (22), Güney Karakuş (27), Hasan Karakuş (53), Yıldıray Işıkyol (34), Ferhat Çiftçioğlu (35) ve Ersan Tırpan yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve TOMA sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Sercan Karabaş, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hastanelere kaldırılan diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası polis ekipleri sokakta yoğun güvenlik önlemi alırken, Sercan Karabaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olay yerinde bulunan boş fişekler ile av tüfeği üzerinde parmak izi çalışması yapan polis her iki olayın birbiriyle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde dururken, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis saldırganları belirleyip yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.