İzmir merkezli 13 ilde 'yasa dışı dinleme' operasyonu: 25 gözaltı

İzmir merkezli 13 ilde "yasa dışı dinleme" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında arama kararı çıkarılan 32 emniyet mensubundan 25'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen haftalarda "paralel yapı" tarafından dinlenildiği ortaya çıkan yaklaşık 50 kişinin şikâyeti üzerine soruşturma başlattı.

Bu kapsamda 19'u İzmir'de, diğerleri İstanbul ve Yalova'nın da aralarında bulunduğu 13 ilde toplam 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Sabaha karşı söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şu ana kadar 25 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonun, bu aşamada, "Liman" ve "Askeri bilgi belge bulundurma" davasıyla ilgili olmadığı, sadece dinlenilen kişilerin şikâyeti üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Şüpheliler arasında İzmir'de şube müdürüyken tayin olduğu şehirde emniyet müdürlüğüne terfi eden 1 kişinin de olduğu belirtildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan birinci sınıf emniyet müdürünün de geçmişte İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürlüğü, ardından İstihbarat Daire Başkan Yardımcılığı görevlerini yapan, 2011 yılı Temmuz ayında Batman İl Emniyet Müdürü olarak atanan, 17 Aralık sürecinden sonra ise görevden alınan Hasan Ali Okan olduğu öğrenildi.

Avukattan açıklama

Gözaltına alınanlardan her ikisi de komiser olan E.Ç. ile R.B.'nin avukatı İsmail Hakkı Küçük yapılan operasyona tepki gösterdi. Müvekillerinden E.Ç.'nin Aydın'ın Germencik İlçesi'ne bağlı Ortaklar'da, R.B.'nin ise Erzurum'da gözaltına alındığını belirten Avukat Küçük, "E.Ç. gözaltına alınırken ben de oradaydım. Evraklarda gördüğüm kadarıyla müvekkillerim 'örgüt kurmak, örgüte üye olmak ve evrakta sahtecilik' suçlarından gözaltına alınıyorlar. Ancak bunlar gerçeği yansıtmıyor. Müvekkillerimin yaptıkları önleme dinlemesidir. Daha çok uyuşturucu ve terör operasyonlarında görev aldılar. Bu suçlama ve gözaltılar hukuksuz yapılan işlemler. Bunun örneğini İstanbul'da da yaşadık. Fazla sayıda insanı gözaltına alarak mağdur ediyorlar" dedi.

‘İzmir'e uyuşturucu girmesin diye günlerce sokakta yattım’

Gözaltına alınan polislerden, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün Bozyaka semtindeki binasına getirilenlerden biri basın mensuplarına doğru, "İzmir'e uyuşturucu girmesin diye günlerce sokakta yattım" dedi. Şüpheli polis daha sonra emniyet binasına sokuldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "yasa dışı dinleme" iddiaları üzerine 13 ilde başlatılan operasyona ilişkin, "toplanan delillere göre haklarında yeterli şüpheye ulaşılan aralarında rütbelilerin de bulunduğu ve bir kısmı değişik illerde görev yapan 32 emniyet personeli için gözaltına alma talimatı verildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü" bildirdi.

Başsavcılık'tan açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "yasa dışı dinleme" iddialarına ilişkin bugün İzmir merkezli 13 ilde başlatılan operasyona ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2010-2013 yıllarında İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli olan bir kısım personel tarafından, kamu kurumlarında görevli bazı memurların farklı isim ile meslek grupları adı altında ve asılsız suç isnatları ile yasaya aykırı olarak usulsüz dinlendiklerinin denetimlerde tespit edilmesi üzerine konunun cumhuriyet başsavcılığına iletildiği belirtildi.

Aynı yönde ulusal medyada çıkan haberlerin de ihbar kabul edildiğinin ifade edildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Cumhuriyet başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, toplanan delillere göre haklarında yeterli şüpheye ulaşılan aralarında rütbelilerinde bulunduğu ve bir kısmı değişik illerde görev yapmakta olan 32 emniyet personeline yönelik olarak 19 Ağustos 2014 tarihi itibariyle gözaltına alınma talimatı verilmiş olup konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir."