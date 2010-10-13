-İZMİR'DE EKMEĞE ''ŞİMDİLİK'' ZAM YOK İZMİR (A.A) - 13.10.2010 - İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Necdet Durmuş, İzmir'de ekmeğe zam yapılması yönünde şu an için bir talepleri olmadığını, İstanbul ve Ankara'da belirlenecek yeni fiyatlara göre bir düzenleme yapılabileceğini ifade etti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun bugün yaptığı açıklamayla ekmekte un ve işçi maliyetlerindeki artış gerekçe gösterilerek, yüzde 15'i aşmamak üzere zam yapılması gerektiğini belirtmesi sonrası açıklama yapan Durmuş, Türkiye genelinde açıklama yapılmasına rağmen her ilin kendi maliyetlerini hesaplayacağını söyledi. Durmuş, şunları kaydetti: ''İllerde yapılacak hesaplamayla esnaf birliklerine müracaat edilecek. Şu anda İzmir olarak bir zam talebimiz yok. Önümüzdeki günlerde maliyet hesaplama çalışması yapacağız. Bunu yönetim olarak ticaret ve sanayi odalarındaki meslek komiteleriyle de görüşeceğiz. İzmir olarak artan maliyetleri elden geldiği kadar tüketiciye en son yansıtan büyük illerdeniz. Şu anda 300 gram ekmek İstanbul'da 85 kuruş, Ankara'da 60 kuruş, İzmir'de 75 kuruş. İstanbul ve Ankara'yı gördükten sonra karar vereceğiz. Ancak Federasyonun uyarısı bu zammın yüzde 15'in üzerinde olmaması yönünde. İzmir'de ekmeğin kilogram fiyatı 2.5 lira, yüzde 15 zam yapılırsa 2.8 liraya çıkacaktır.'' Durmuş, ekmek satış yerlerinin hijyeni konusunda da Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yeni bir yönetmelik hazırlığında olduğunu, buna göre bakkallarda kaldırım üzerinde ekmek satışının yasaklanacağını, ekmek dolaplarının kapalı mekanlarda bulunması zorunluluğunun getirileceğini de kaydetti. İzmir'de ekmeğe son olarak 5 Haziran 2008'de yüzde 13 oranında zam yapılmıştı. Fırıncılar Federasyonu'nun belirlediği yüzde 15'lik azami oranda zam yapılması halinde 300 gram ekmek 85 kuruştan satılmaya başlanacak.