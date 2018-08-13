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İzmir'de ekenomik durumla ilgili yönlendirici haber ve yayınlara soruşturma

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İSTANBUL ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarından sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da, ekonomik durumla ilgili yönlendirici haber ve yayın yapıp, paylaşımda bulunanlara yönelik soruşturma başlattı

13 Ağustos 2018 17:29

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İSTANBUL ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarından sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da, ekonomik durumla ilgili yönlendirici haber ve yayın yapıp, paylaşımda bulunanlara yönelik soruşturma başlattı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Ekonomik saldırılara hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerle bulunan kişilerle ilgili soruşturma başlatılmıştır\" denildi.

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