-İzmir'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü İZMİR (A.A) - 19.11.2011 - İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Havaalanı'nda, Türk Hava Kurumu'na ait eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Efes Havaalanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türk Hava Kurumu'na ait Cesna T-67 tipi eğitim uçağı, havalandıktan kısa süre sonra, henüz belirlenemeyen nedenle havaalanı yakınındaki bahçeye düştü. İzmir Valisi Cahit Kıraç da AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 12.40'da Selçuk ilçesinde Cesna T-67 tipi eğitim uçağının düştüğünü belirtti. Vali Kıraç, pilotlar Ali Can Ergün ile Necmi Mızrak'ın yaşamlarını yitirdiğini söyledi.