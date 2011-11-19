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İzmir'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü İZMİR (A.A)

19 Kasım 2011 15:31

-İzmir'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü İZMİR (A.A) - 19.11.2011 - İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Havaalanı'nda, Türk Hava Kurumu'na ait eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Efes Havaalanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türk Hava Kurumu'na ait Cesna T-67 tipi eğitim uçağı, havalandıktan kısa süre sonra, henüz belirlenemeyen nedenle havaalanı yakınındaki bahçeye düştü. İzmir Valisi Cahit Kıraç da AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 12.40'da Selçuk ilçesinde Cesna T-67 tipi eğitim uçağının düştüğünü belirtti. Vali Kıraç, pilotlar Ali Can Ergün ile Necmi Mızrak'ın yaşamlarını yitirdiğini söyledi.

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