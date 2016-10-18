İzmir’de Eğitim Sen şube yöneticisi gözaltına alındı!

İzmir’de açığa alınan Bahri Akkan sendikal faaliyet için gittiği Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gözaltına alındı.

Sendika’nın haberine göre, İzmir’de KESK’e bağlı Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı Bahri Akkan ve şube yöneticileri, Akkan’ın görev yaptığı Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne sendikal faaliyet için gitti.

Akkan, okuluna gittiğinde okul müdürü tarafından açığa alındığı söylenerek okula alınmak istenmedi. Akkan, okul müdürü tarafından okula çağrılan polislerce gözaltına alındı.

Eğitim Sen, olayın sendikal haklara ve sendikal örgütlenmeye açık bir saldırı olduğunu, Akan’ın derhal serbest bırakılmasını istedi. Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılmasına engel olan okul müdürü ve kolluk güçlerinin bu tutumunu kınayan Eğitim Sen, yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını söyledi.