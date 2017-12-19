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İzmir'de doğum gününde öldürülen üniversiteli Zülal, Bursa'da toprağa verildi

Hüseyin TÜCCAR- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- İZMİR’de, doğum gününde barda tanıştığı Günhan Öztürk tarafından bıçaklanarak öldürülen Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü (21), Bursa'da gözyaşlarıyla toprağa verildi

19 Aralık 2017 18:13

Hüseyin TÜCCAR- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- İZMİR’de, doğum gününde barda tanıştığı Günhan Öztürk tarafından bıçaklanarak öldürülen Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü (21), Bursa\'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Sınıf arkadaşlarının da katıldığı cenaze namazında kadınlar da erkeklerle birlikte cenaze namazı kıldı. Tek çocukları olan Zülal\'i kaybeden anne Bedriye- İsmail Tütüncü çifti gözyaşlarına boğuldu.
Olay, İzmir\'in İnönü Mahallesi\'nde meydana geldi. Günhan Öztürk, gece barda tanıştığı Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü’yü eve getirdikten sonra bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Günhan Öztürk\'ün bıçakla yaraladığı genç kız aşırı kan kaybı nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Zülal Tütüncü’nün cenazesi Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Bursa’ya getirildi.
Zülal Tütüncü\'nün cenazesi, ailesinin oturduğu Bursa merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Camii\'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ahmetpaşa Mezarlığı\'nda toprağa verildi. İzmir\'den gelen okul arkadaşlarının da katıldığı cenaze namazında kadınlar da erkeklerle birlikte saf tutup cenaze namazını kıldı. Tek çocukları olan Zülal\'i son yolculuğuna uğurlayan anne Bedriye ve baba İsmail Tütüncü gözyaşlarına boğulurken yakınları tarafından güçlükle teselli edildi.
Anne Bedriye Tütüncü, \"Kızımla gece telefonla konuşmuştuk. Hiçbir olumsuzluktan bahsetmedi. Cinayet sanığını da hiç tanımıyoruz. Kızımızın da daha önce tanıdığı biri değildi\" dedi.

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