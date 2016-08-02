İzmir'de dikkatsizlik 3 can aldı

İzmir'in Bornova ilçesinde trafik akışını kontrol etmeden yola çıkan hafif ticari araca kamyon çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti 1 kişi ise ağır yaralandı.

Bugün saat 18.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7410 sokakla 7411 Sokak kesişiminde meydana gelen kazada, seyir halinde olan Hayrettin Kemerkaya idaresindeki hafif ticari araç 7410 Sokak kavşağına geldiğinde trafik akışını kontrol etmeden yola çıkmak istedi. O sırada kamyon Kemerkaya’nın idaresindeki hafif ticari araca sağ tarafından çarptı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Ali Ayazma (57), Zeki Güzhan (49) ve Mehmet Dalgın (57) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Sürücü Kemerkaya ise, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yakınları kamyonu yakmak istedi

Kaza haberini alarak olay yerine gelen ölenlerin yakınları kamyonu yakmak istedi. Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği kalabalık olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis, kazadan sonra kaçarak kayıplara karışan kamyon şoförünün kimliği belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.