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İzmir'de, devrilen TIR alev aldı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarparak devrildikten sonra alev aldı

25 Nisan 2018 23:49

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarparak devrildikten sonra alev aldı. Yanan TIR\'ın şoförü 59 yaşındaki Mesut Aykanat hafif şekilde yaralandı.
Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Ankara Caddesi\'nin Naldöken Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mesut Aykanat idaresindeki çatı izolasyon malzemesi yüklü 34 DN 2373 plakalı TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildikten sonra alev aldı. Şoför Aykanat kendi imkanları ile yanan TIR\'dan çıkarken; çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan TIR\'ı söndürürken, sağlık ekipleri Aykanat\'ı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aykanat\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yanan TIR nedeniyle trafiğe kapanan yol, TIR\'ın kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. 
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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