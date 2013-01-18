İzmir'de devlet hastanesinde yangın çıktı

İzmir’de Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince hastaların kaldığı bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin “hastane ambarları” bölümünde yangın çıktı. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, depo bölümünden dumanlar çıktığını gören hastane personeli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine 9 itfaiye aracıyla birlikte anında intikal eden 110 ekipleri yangının çıkış noktasını aradı. Daha sonra yangının -2. katta kağıt peçete ve havluların bulunduğu hastaneden izole bir şekilde olan depo bölümünde çıktığını tespit eden ekipler, yoğun duman altında yangının başka bölümlere sıçramasına engel olarak müdahalede bulundu.

Yangın diğer bölümlerden ayrı bir bölümde olduğu için hastanede herhangi bir tahliye işlemi gerçekleştirilmezken itfaiye ekipleri ambarlar bölümündeki yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonrası deponun bulunduğu kısımda maddi hasar meydana geldiği ifade edilirken, Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Behzat Özkan, yaptığı açıklamada, olay yerine anında gelerek yangını büyümeden söndüren itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, “Yangın ölü bölge olarak tabir ettiğimiz hastalardan uzak olan izole bölgede çıktı.

Yangında kağıt peçete ve havluların bulunduğu bölüm yandı” diye konuştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.