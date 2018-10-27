İzmir'de deprem

Mehmet GÜNEY/SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Seferihisar ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü\'nün verilerine göre 3.5, 3.0 ve 3.3 büyüklüğünde meydana gelen 3 depremde can kaybı yaşanmazken, ilk belirlemelere göre herhangi bir maddi hasar da meydana gelmedi.

Seferihisar ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü\'nün verilerine göre saat 20.05\'te 3.5, 20.19\'da 3.0 ve 20.52\'de 3.3 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Yerin 12.5, 12.9 ve 8.3 km derinliklerinde gerçekleşen depremlerde can kaybı yaşanmadı.