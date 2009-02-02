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İzmir’de denizden 109 adet mermi çıktı

İzmir'in Güzelyalı semtinde, bir poşete konularak denize atılmış 109 adet tabanca mermisi bulundu.

02 Şubat 2009 02:00

İzmir'in Güzelyalı semtinde, bir poşete konularak denize atılmış 109 adet tabanca mermisi bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün gece bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının, olayda kullanılan tabancayı Güzelyalı kıyısından denize attığını söylemesi üzerine, silahın bulunması için deniz şubesine bağlı ekiplerden yardım istendi.

Güzelyalı kıyılarında tabancayı bulmak için denize giren dalgıçlar, bir poşet içinde mermiler olduğunu farkettiler.

Denizden çıkarılan poşette, 9 milimetre çapındaki 109 adet mermi olduğu belirlendi.

Mermiler, incelenmek üzere İzmir Emniyet Müdürlüğü Kimlik Tespit ve Olay Yeri İnceleme Şubesi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Yetkililer, bulunan mermilerin, yaralama zanlısıyla ilgisinin olmadığını, incelemenin sürdüğünü kaydettiler.

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