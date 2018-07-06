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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde Mert Erkan'ın (29) denizde cesedi bulundu

06 Temmuz 2018 14:50

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde Mert Erkan\'ın (29) denizde cesedi bulundu.
Bugün saat 07.00 sıralarında işe giden vatandaşlar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı tramvay durağı yakınlarında, deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir erkeği fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine gelen deniz polisi, öldüğü belirlenen kişiyi bota alıp, Kantar Polis Merkezi\'nin bulunduğu yerden karaya çıkardı. Polisin yaptığı incelemede, cesedin Mert Erkan\'a ait olduğu tespit edildi. Mert Erkan\'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Çevredeki bazı kişiler, Mert Erkan\'ın denize atladığını ve bir süre açığa doğru yüzdüğünü gördüklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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