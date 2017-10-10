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İzmir'de denizde 54 mülteci durduruldu

Durdurulan mülteciler İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi

10 Ekim 2017 04:12

İzmir'in Dikili ilçesi, açıklarında lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 54 mülteci , sahil güvenlik tarafından durduruldu.

Bir ihbarı değerlendiren, Dikili Sahil Güevinlik Bot Komutanlığı ekipleri, bugün saat 13.10'da, Madra Çayı önlerinde, bir grup mülteci olduğunu belirledi. Kıyıdan 3 mil açıktaki lastik bot, bölgeye gönderilen sahil güvenlik botu tarafından durduruldu. 50'si Suriye, 4'ü Eritre uyruklu toplam 54 mülteci sahil güvenlik botuna alınıp, kurtarıldı. 14'ü kadın, 19'u çocuk toplam 54 kaçak Dikili Sahil Güevinlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Burada insani yardım yapılan mülteciler, daha sonra İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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