İzmir'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bugün sabah saatlerinde yaptığı operasyonda, terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu 5 kişi yakalandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi yapılan oparasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.