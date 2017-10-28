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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı

28 Ekim 2017 20:13

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bugün sabah saatlerinde yaptığı operasyonda, terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu 5 kişi yakalandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi yapılan oparasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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