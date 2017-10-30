İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına görkemli final

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Cumhuriyet\'in kuruluşunun 94. yıl kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi fener alayı ve ışık gösterileri düzenledi. Sevilen şarkıcı Funda Arar da, Gündoğdu Meydanı\'nı dolduran on binlerce İzmirli\'ye konser verdi.

İzmir\'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin bir haftaya yaydığı etkinliklerle kutlanan Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim akşamı görkemli bir finale sahne oldu. Gece geç saatlere kadar süren Cumhuriyet Bayramı kutlamaları fener alayı yürüyüşü ile başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve toplumun her kesiminden binlerce İzmirli, kol kola girerek marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı\'ndan Gündoğdu Meydanı\'na kadar yürüdü. İzmirliler, 350 metrelik Türk Bayrağını Cumhuriyet Meydanı\'ndan Gündoğdu Meydanı\'na taşıdı. Geceye görkemli havai fişek ve ışık gösterileri damga vurdu. Birinci Kordon, Türk bayrakları ile kırmızıya boyandı.

\"BİZ ATATÜRK\'ÜN KENTİYİZ\"

Gündoğdu Meydanı\'nda kurulan sahnede İzmirlilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, \"Ülkemizin kurucusu, kurtarıcısı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'e, silah arkadaşlarına, şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. 94 yıldır Ata\'mıza, eserlerine, devrimlerine sahip çıkıyoruz. Biz İzmir\'iz; Atatürk\'ün kentiyiz, bağımsızlığın kentiyiz; barışın, aydınlığın, özgürlüğün, demokrasinin kentiyiz. Ne mutlu bizlere, Ne mutlu İzmirlilere\" diye konuştu.

FUNDA ARAR İZMİRLİLER İÇİN SÖYLEDİ

Başkan Kocaoğlu\'nun konuşmasının ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Funda Arar, konserine İzmir Marşı ile başladı. Arar, \"İzmir\'de, barışın, kardeşliğin kentinde Cumhuriyetin kalesinde olmaktan gurur duyuyorum\" diye konuştu. \"Yak Gel \", \"Alagül\", \"Camdan Kalp\" gibi sevilen şarkılarıyla müzik ziyafeti yaşatan sanatçı, İzmir\'deki Cumhuriyet kutlamalarına renk kattı.

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